В Херсонской области школы откроются с понедельника

23 ноября учебные заведения Херсонской области возобновят работу после карантина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА со ссылкой на результаты совещания областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии

Согласно сообщению, окончание карантина связано с существенным снижением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в области в целом и среди детей в частности.

В то же время в Херсонской области остаются в силе другие карантинные меры, примененные для защиты от гриппа и ОРВИ.