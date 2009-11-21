В Херсонской области школы откроются с понедельника
10:16, 21 ноября 2009Общество
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Во всем остальном карантин действует
23 ноября учебные заведения Херсонской области возобновят работу после карантина
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА со ссылкой на результаты совещания областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии
Согласно сообщению, окончание карантина связано с существенным снижением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в области в целом и среди детей в частности.
В то же время в Херсонской области остаются в силе другие карантинные меры, примененные для защиты от гриппа и ОРВИ.
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