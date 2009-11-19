Тигипко: НДС экспортерам должен возмещаться автоматически

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что налог на добавленную стоимость экспортерам должен возмещаться автоматически.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил во время визита на Стахановский завод ферросплавов в рамках поездки в Луганскую область.

По убеждению С.ТИГИПКО, чтобы сохранить конкурентоспособность Стахановского завода ферросплавов, государство должно способствовать решению двух ключевых проблем предприятия - невозвращение НДС и высокие цены на электроэнергию.

«Невозмещение НДС ограничивает возможности развития завода. Этот налог экспортерам должен возвращаться автоматически, а если нет, то страна останется без поступлений валюты», - аргументировал политик.

«Вторая проблема – это цена на электроэнергию, которую потребляет предприятие. В себестоимости его продукции от 40 до 70 процентов – это цена электроэнергии», - сказал С.ТИГИПКО. По его словам, предприятие сегодня фактически покупает электроэнергию крупным оптом, однако по рыночной цене. «Я считаю, это неправильно. Должен быть сниженный тариф», - подчеркнул С.ТИГИПКО.