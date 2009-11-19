В Одессе арестован капитан, который застрелил солдата

Военный суд Одесского гарнизона вынес постановление о взятии под стражу сроком на 10 суток офицера 28-й отдельной механизированной бригады 6 армейского корпуса капитана Виктора КАРПОВА, из табельного оружия которого получил смертельное ранение военнослужащий, бывший житель города Николаева Антон Морозов.

Как сообщили УНИАН в Военной прокуратуре Южного региона Украины, постановление суда принято после представления военного прокурора Одесского гарнизона, полковника юстиции Владимира ПЕТРУНЕНКО.

Сейчас следователи прокуратуры выполняют мероприятия, предусмотренные законодательством, для полного и объективного расследования обстоятельств, которые привели к смертельному ранению военнослужащего А.Морозова. Капитан В.КАРПОВ находится на гауптвахте.

«Военной прокуратурой Одесского гарнизона возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 414. «нарушение правил обращения с оружием, повлекшее смерть потерпевшего», - сообщил старший помощник военного прокурора Южного региона Украины полковник юстиции Эдуард ПЛЕШКО. Военные следователи, которым поручено расследование уголовного дела, заинтересованы в установлении всех обстоятельств, приведших к данной трагедии, подчеркнул он. Ни о каких попытках “замять” данное дело не может быть и речи, добавил Э.ПЛЕШКО.

По его словам, в рамках следственных действий уже отработан целый комплекс мероприятий, в том числе проведен осмотр места происшествия и опрошены свидетели. Кроме того, в ходе досудебного следствия будут проверены несколько других версий по факту гибели военнослужащего.