В Брюсселе молились о жертвах Голодомора в Украине

Брюсселе прошел Молитвенный реквием по жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, Молитвенный реквием состоялся в кафедральном Соборе св. Архистратига Михаила и Гудули.

Во время Молитвенного реквиема Преосвященный Владыка Мисаил (ГРИНЧИШИН), епископ для украинцев Франции, Бенилюкса и Швейцарии Украинской греко-католической церкви, отслужил архиерейскую божественную литургию и панихиду.

Во время реквиема Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бельгии и Люксембурге Евгений БЕРШЕДА выступил с речью, в которой вспомнил исторические данные о Голодоморе в Украине. В своем выступлении посол отметил, что на сегодня парламент 21-й страны мира почтил память жертв Голодомора, при этом парламенты 13 стран мира отметили в своих резолюциях, что Голодомор имел признаки геноцида украинского народа.

“Мы надеемся, что парламент Бельгии также почтит память жертв Голодомора”, - отметил Е.БЕРШЕДА.

Как сообщал УНИАН, в результате Голодомора 1932-1933 годов в Украине погибли почти 7 млн. человек.