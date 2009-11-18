Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО обвиняет власть в нежелании защитить право граждан на жилье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал провал голосования в Верховной Раде по преодолению президентского вето на Закон "О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса". Данным законом на время кризиса вводился мораторий на изъятие жилищной недвижимости, находящейся в залоге по ипотечному кредиту, в которой постоянно проживает заемщик. За преодоление вето проголосовало лишь 56 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

«Парламенту, правительству и Президенту вновь не хватило готовности к сотрудничеству и ответственности перед народом», - сказал С.ТИГИПКО.

«Люди, которые брали кредиты на покупку жилья, пострадали, прежде всего, по вине государства», – считает он.

Стабильность национальной валюты, уровень доходов граждан, кредитные ставки – все это в зоне ответственности государства и его институтов. «Для решения проблемы не нужно было голосовать за закон, который не работает, и потом устраивать шоу с вето и его мнимым преодолением. Достаточно было обеспечить рефинансирование банков, которые выдавали ипотечные кредиты, дать заемщикам субсидии, которые компенсируют рост кредитных ставок, – уверен С.ТИГИПКО. – Это имело бы двойной эффект – защищены были бы не только заемщики, но и вкладчики, чьими средствами банки выдавали кредиты на покупку жилья».