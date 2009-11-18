За сутки от гриппа и ОРВИ умерли 18 человек

В Украине в результате гриппа и острых респираторных вирусных инфекций умерли 344 человека, в т.ч. за последние сутки - 18 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, на 18 ноября, всего в Украине зарегистрировано 1 млн. 502 тыс. 345 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Госпитализированы за все время эпидемии (с 29 октября) были 85 тыс. 904 человека. 233 находятся в отделениях реанимации, 42 – на искусственной вентиляции легких.

Эпидемический порог превышен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях, а также в Киеве.