Заробитчане передали из Бельгии машину "скорой помощи"

Заробитчане приобрели автомобиль «скорой помощи” для своих земляков в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили УНИАН в Богородчанской районной госадминистрации.

Вчера заробитчане из Бельгии передали для односельчан села Дзвеняч Богородчанского района этот автомобиль. Земляки торжественно освятили подарок.

Селяне утверждают, что путь четырехколесного подарка в Прикарпатье был нелегким. По словам бывшего заведующего местной амбулатории, а ныне главного врача Солотвинской больницы Манолия ПИЦУРЯКА, к перевозке и растамаживанию автомобиля привлекалось много организаций.

Он также сообщил, что к подарку заробитчан из Бельгии приобщились их земляки-заробитчане в Америке, которые собрали деньги для приобретения дополнительного медицинского оборудования для новенького “Ситроена”. В частности, 1 тыс. 600 долларов уже потратили на самую необходимую аппаратуру. Вскоре автомобиль должны переоборудовать в реанимобиль.

«За эти средства мы купили специальные носилки стоимостью 6 тысяч, аппарат криодеструктор, который будет использоваться для села Дзвеняч и, наверное, для всей округи, поскольку у нас он единственный в больнице», - сказал М.ПИЦУРЯК.