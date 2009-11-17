АэроСвит отдаст $30 миллионов критичных долгов

На внеочередном заседании Наблюдательного совета ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» были внесены изменения в корпоративные органы ЗАО, а также принято решение о выделении финансирования авиакомпании мажоритарными акционерами в размере до 30 млн. долл. США с целью покрытия наиболее критичных долгов перед кредиторами авиакомпании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "АэроСвита", отметив, что заседание состоялось 16 ноября.

Согласно сообщению, решение о финансировании являлось жизненно важным для авиакомпании в данный момент в связи с критичным уровнем накопившейся задолженности перед кредиторами. В связи с этим, менеджмент авиакомпании обратился к членам Наблюдательного совета с просьбой поддержать инициативу мажоритарных акционеров о финансировании «АэроСвита», прийти на Набсовет и проголосовать по повестке дня.

По данным компании, на заседании НС ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» 16 ноября присутствовали представители всех акционеров, кроме представителей Фонда государственного имущества Украины.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году и на сегодняшний день является крупнейшим украинским авиаперевозчиком с разветвленной маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 15 судов Boeing. "АэроСвит" обслуживает свыше 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

По данным компании, 62% ее акций принадлежат украинским владельцам: Фонду госимущества (22,3941%), ООО "ГенАвиа-Инвест" (24,999%), ООО "Укринфоконсалт" (9,8%) и ООО "Бюро" (4,8%). Еще 38% акций находятся в собственности нидерландской компании Gilward Investments BV.