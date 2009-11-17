Луценко рассказал про соседа-депутата, который не давал ему покоя

Сотрудники столичной милиции задержали преступную группировку в составе четырех выходцев с Кавказского региона, которые с августа 2008 года ограбили более 50 квартир в элитных домах. Общая стоимость похищенного имущества превышает 2 млн. дол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, в настоящее время доказана причастность задержанных к 24 кражам, но есть объективные подозрения, что они также причастные еще к 50 аналогичным преступлениям.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, прежде чем совершить кражу, злоумышленники изучали схемы избранного для ограбления дома, пути отхода с места совершения преступления. Один из членов ОПГ мог открыть любой замок с механизмом повышенной секретности без механического повреждения, поскольку является специалистом по этому делу, которых на территории стран СНГ - не более десятка.

Во время обыска у задержанных изъяты орудия преступления, некоторые похищенные ими вещи, тетради с схемами домов, в которых, в том числе, зафиксированы еще сотни квартир, которые планировалось ограбить.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что по поводу ограблений неоднократно получал запросы от нескольких народных депутатов. Министр подчеркнул, что один из депутатов, чью квартиру также ограбили, проживает с ним в одном подъезде. В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО выразил надежду, что после задержания этой группировки он, наконец, сможет спокойно заходить к себе в подъезд.