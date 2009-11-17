НБУ советует приглядываться к купюрам 200 грн. 2001 года выпуска

Национальный банк Украины (НБУ) сообщает об денежных знаков номиналом 200 гривень 2001 года выпуска.

В телеграмме НБУ (от 16 ноября т.г. №08-025/24607), текстом которой располагает УНИАН, в частности, говорится: «Сообщаем, что на протяжении 2009 года значительно увеличилось количество изъятых из обращения поддельных банкнот номиналом 200 гривень 2001 года выпуска».

Нацбанк информирует о выявленных трех основных вариантах подделки. Основные признаки подделки: банкнота склеена из двух листов, флуоресценция бумаги отсутствует, поверхность банкноты гладкая или может быть деформирована путем тиснения. В поддельных банкнотах водяной знак и защитная лента имитированы печатью, при этом текст на защитной ленте не читается. Рельефность элементов в месте расположения портрета Леси Украинки имитирована нанесением прозрачного слоя из клея.

В Нацбанке отмечают, что подлинность таких банкнот определяется не только с помощью универсальных детекторов валюты, полуавтоматических детекторов и автоматизированных систем сортировки банкнот, а также при внимательном визуальном контроле.