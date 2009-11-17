От прокуроров требуют уголовных дел против руководства банков

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО обязал подчиненных до 1 декабря проверить наличие в банковских учреждениях систем охраны и возбудить уголовные дела в случае их отсутствия против руководителей банков за служебную халатность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на координационном совещании работников прокуратуры и правоохранительных органов по усилению противодействия кражам, грабежам и разбоям.

«Я неоднократно говорил, что необходимо возбуждать уголовные дела против руководителей банков за служебную халатность, поскольку именно невыполнение служебными лицами элементарных мер защиты приводит к разбойным нападениям на финансовые учреждения. От прокуроров требую до 1 декабря вернуться к этому вопросу и провести проверку и возбудить уголовные дела. Нужно показать обществу, что банкиры тоже должны отвечать», - подчеркнул А.МЕДВЕДЬКО.

При этом он отметил, что будет персонально спрашивать с прокуроров об их реагировании в случае отсутствия в банковских учреждениях систем защиты.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО поддержал инициативу генпрокурора. При этом он отметил, что Верховная Рада не рассматривает специально разработанный по этому поводу законопроект, а НБУ, несмотря на неоднократные обращения и просьбы со стороны МВД, не дает соответствующих поручений банкам.

«У меня такое впечатление, что они (руководители банков) согласны с тем, чтобы их грабили, и не принимают соответствующих мер охраны. Никогда преступники не останавливаются на одном удачном разбое», - отметил министр.