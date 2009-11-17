Где препарат Тамифлю можно получить бесплатно

Фонд Eurolab обеспечивает Тамифлю адресно и бесплатно всех тех, кто остро нуждается в этом препарате. Об этом УНИАН сообщил основатель и президент фонда Eurolab, руководитель штаба «Киевляне против гриппа» Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

По его словам, штаб «Киевляне против гриппа» приобрел 2 тысячи упаковок препарата тамифлю по цене сто долларов. «Мы выдаем лекарство бесплатно для людей в критическом состоянии. В первую очередь, медицинским работникам, а также в киевские роддома, откуда нам приходят адресные запросы,»- сказал А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ, подчеркнув, что штаб помогает лишь адресно во избежание «разного рода спекуляций и возможности наживаться на чужих бедах».

Он отметил, что люди до сих пор пор обращаются за помощью в штаб «Киевляне против гриппа». «Заполнив специальную форму, каждый нуждающийся в Тамифлю может получить его,» - сказал руководитель штаба.

В то же время А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ выразил недоумение действиями украинских чиновников, которые начали закупать Тамифлю «лишь через неделю после начала эпидемии свиного гриппа». «Почему закупка не была сделана до начала эпидемии - это непонятно. Ведь Тамифлю действует в первые 48 часов. На третий день болезни он абсолютно бесполезен и неэффективен» - отметил эксперт.