Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,14 грн./долл., продают - по 8,19 грн./долл., курс немного понизился по сравнению с 16 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,09-8,17 грн./долл., по продаже – в пределах 8,17-8,21 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также немного понизился по сравнению с 16 ноября - до 12,14/12,31 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,97-12,25 грн./евро, по продаже - в пределах 12,26-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 16 ноября, повысился на 0,2% и составляет в среднем 0,2764/0,2856 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,2835 грн./рубль, по продаже - в пределах 0,283-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,13 грн./долл., продажи - 8,19 грн./долл. Курс немного понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,09-8,17 грн./долл., по продаже - в пределах 8,17-8,21 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также немного понизился по сравнению с 16 ноября и составляет 12,16/12,30 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,09-12,20 грн./евро, по продаже - в пределах 12,25-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 16 ноября, повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2762 грн./рубль, продажи – не изменился - 0,2857 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,282 грн./рубль, по продаже - в пределах 0,284-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,12/8,23 грн., евро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,24 грн., евро – 11,90/12,50 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,14/8,22 грн., евро – 12,10/12,40 грн., рубль – 0,277/0,287 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 17 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,9933, к евро – 11,961973, к российскому рублю – 0,2788.