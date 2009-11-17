Руководство налоговой администрации соберется в 10.00
04:51, 17 ноября 2009Общество
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Речь пойдет о платежах всех уровней
17 ноября 2009 года в 10.00 в Государственной налоговой администрации Украины состоится расширенное заседание коллегии ГНА Украины с участием председателя ГНА Украины Сергея БУРЯКА, руководителей структурных подразделений и председателей ГНА областей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА Украины, на заседании речь пойдет об итогах работы органов налоговой службы за январь-октябрь 2009 и мерах обеспечения поступления платежей всех уровней в 2009 году.
Аккредитация представителей СМИ проводится по тел. 247-35-01, 247-35-83 до 09.20 17 ноября 2009 года.
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