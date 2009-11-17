Руководство налоговой администрации соберется в 10.00

17 ноября 2009 года в 10.00 в Государственной налоговой администрации Украины состоится расширенное заседание коллегии ГНА Украины с участием председателя ГНА Украины Сергея БУРЯКА, руководителей структурных подразделений и председателей ГНА областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА Украины, на заседании речь пойдет об итогах работы органов налоговой службы за январь-октябрь 2009 и мерах обеспечения поступления платежей всех уровней в 2009 году.

Аккредитация представителей СМИ проводится по тел. 247-35-01, 247-35-83 до 09.20 17 ноября 2009 года.