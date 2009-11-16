Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО открыла детский песенный конкурс «Евровидение-2009» в Киеве.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

«Я знаю, что сегодня в Украину, в Киев каждый из вас приехал со своей мечтой, с мечтой на победу, с мечтой покорить не только Украину и Детское Евровидение, но и покорить мир. И я точно знаю, что мечты сбываются, и я вам, в первую очередь, хочу этого пожелать», - отметила глава правительства, обращаясь к участникам конкурса.

Ю.ТИМОШЕНКО также пожелала маленьким исполнителям хорошо провести время в Киеве: «я убеждена, что именно здесь начинается ваша большая звездная жизнь». Она рассказала, что счастлива, что у детей, приехавших на Детское Евровидение, будет возможность прогуляться по проспектам и улицам древнего Киева. Глава правительства надеется, что участники конкурса будут отбывать из столицы не только с хорошими и положительными эмоциями, но и с любовью к Украине.

Премьер-министр отметила, что в последнее время Украина стала центром европейских культурных и спортивных событий. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в 2006 году в Украине проходило Евровидение, в этом году – футбольный чемпионат Евро-2009 среди юношей, на котором победила сборная Украины, а в 2012 году состоится чемпионат Европы по футболу.