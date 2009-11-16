В Запорожье первый случай смерти от гриппа

В Запорожье зафиксирован первый случай смерти пациента, госпитализированного с диагнозом "грипп".

Информацию об этом сегодня официально подтвердили в пресс-службе Запорожской мэрии.

"14 ноября в Запорожье был зафиксирован первый летальный случай. После лечения в ведомственной поликлинике МВД, 27-летний сотрудник линейного патруля аэропорта был доставлен в областную инфекционную больницу с диагнозом грипп, осложнённый двусторонней тотальной пневмонией. Несмотря на проводимую в полном объёме терапию, больной скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, отметив, что медики рекомендуют обращаться к врачам при первых же симптомах болезни, поскольку в городе наблюдается "рост количества тяжёлых случаев протекания острых респираторных вирусных заболеваний".

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Запорожские областные власти сообщили о смерти пациента, госпитализированного в Мелитополе с диагнозом ОРВИ.