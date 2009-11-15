В аэропорту Борисполь состоится брифинг Тимошенко

Идет аккредитация

В понедельник, 16 ноября, состоится брифинг премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Как сообщили УНИАН в Управлении в связях со СМИ Секретариата Кабмина, начало брифинга в 8:45. Место проведения: аэропорт «Борисполь», зал официальных делегаций. Аккредитация (до 18:00, 15 ноября) по телефонам: 256-77-68, 256-65-71, 256-75-94, 067 230 17 05.

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