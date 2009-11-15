В аэропорту Борисполь состоится брифинг Тимошенко
16:50, 15 ноября 2009Общество
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Идет аккредитация
В понедельник, 16 ноября, состоится брифинг премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
Как сообщили УНИАН в Управлении в связях со СМИ Секретариата Кабмина, начало брифинга в 8:45.
Место проведения: аэропорт «Борисполь», зал официальных делегаций.
Аккредитация (до 18:00, 15 ноября) по телефонам: 256-77-68, 256-65-71, 256-75-94, 067 230 17 05.
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