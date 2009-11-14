ГАИ просит водителей быть максимально осторожными

Департамент Госавтоинспекции МВД Украины призывает водителей в условиях сильных туманов быть максимально внимательными и осторожными.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины.

В сообщении напоминается, что в результате изменения погодных условий на территории большинства областей страны наблюдаются сильные туманы. Видимость составляет 50-100 метров, а на отдельных участках дорог - 20-30 метров. Все это значительно осложняет условия для движения транспортных средств и становится причиной возникновения аварийных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий.

Департамент Госавтоинспекции МВД Украины обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными; пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость, двигаться лишь с включенными габаритными огнями, фарами ближнего света или противотуманными фарами.

Также Департамент ГАИ просит водителей при таких сложных условиях движения учитывать состояние проезжей части. Мокрая, грязная и скользкая дорога, опавшие листья - факторы, увеличивающие тормозной путь транспортного средства в несколько раз, напоминает департамент.