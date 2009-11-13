Высший админсуд от закрытия спасла Укрпочта

Высший административный суд Украины продолжает свою работу, поскольку Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» дало согласие на отправку почтовой корреспонденции ВАСУ под гарантийные обязательства.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Высшего админсуда.

В то же время, деньги, отметили в пресс-службе, предусмотренные Законом «О государственном бюджете Украины на 2009 год» на почтовые отправления ВАСУ в октябре-ноябре 2009 года, из Государственного казначейства Украины так и не поступили в Высший админсуд. В целом же сумма, которую Госказначейство должно перечислить Высшему административному суду Украины, составляет 211 тыс. грн., и является мизерной по сравнению с расходами государства, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Высший административный суд Украины заявил об остановке своей работы из-за невозможности отправлять почтовую корреспонденцию в связи с отсутствием средств, предусмотренных для этого, и задолженностью перед «Укрпочтой» за октябрь в размере около 62 тыс. грн. Из-за долгов «Укрпочта» отказалась предоставлять свои услуги.