Прямые инвестиции в Украину снизились более чем в 2 раза

В январе-сентябре 2009 года иностранные инвесторы направили в экономику Украины 3 млрд. 948,3 млн. долл. прямых инвестиций, что более чем в 2 раза меньше показателя аналогичного периода 2008 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в целом прирост общего объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, составил 2 млрд. 972,1 млн. долл., что составляет 36,8% уровня аналогичного периода прошлого года.

По данным Госкомстата, прирост иностранного капитала в отчетном периоде наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность – на 951,4 млн. долл., операции с недвижимостью, арендой, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – на 318 млн. долл., торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий, предметов личного потребления – на 394,8 млн. долл., а также на предприятиях промышленности – на 817,7 млн. долл., в том числе перерабатывающей – на 759,8 млн. долл. Среди отраслей перерабатывающей промышленности больше всего выросли объемы прямых иностранных инвестиций в химическую и нефтехимическую промышленность – на 231 млн. долл. и в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 150,1 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 октября 2009 года составил 38 млрд. 591,6 млн. долл., что на 8,3% больше объемов инвестиций на начало 2009 года и в расчете на одного человека составляет 837,5 долл.

Сумма кредитов и займов, полученных предприятиями Украины от прямых инвесторов, на 1 октября 2009 года составила 6 млрд. 337,7 млн. долл. Общий объем прямых иностранных инвестиций, учитывая заемный капитал, на 1 октября 2009 года составил 44 млрд. 929,3 млн. долл.

В январе-сентябре 2009 года из Украины в экономики других стран мира направлено 32,2 млн. долл. прямых инвестиций. Инвестирование осуществлялось преимущественно в виде денежных взносов. Инвестиции из Украины осуществлены в 51 страну мира, основная их доля направлена на Кипр (93,2%).

Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, на 1 октября 2009 года составил 6 млрд. 191,2 млн. долл.

Сумма кредитов и займов, предоставленных украинскими предприятиями, на 1 октября 2009 года составила 123,4 млн. долл. Общий объем прямых инвестиций в экономики других стран мира, учитывая заемный капитал, составил 6 млрд. 314,6 млн. долл.