Мужчина в марлевой повязке украл в банке крупную сумму

В Запорожье совершено ограбление отделения "Индексбанка".

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, 12 ноября около 18.30 неизвестный вошел в отделение банка, расположенное в центре Жовтневого района Запорожья (проспект Ленина-92) и, угрожая сотрудникам банка применением оружия, завладел крупной суммой.

По словам собеседника агентства, налетчик был одет в черную куртку и черную кепку. Большая часть лица мужчины была закрыта марлевой повязкой.

Злоумышленнику удалось скрыться до приезда правоохранителей. Сейчаc ведется его розыск.

Точная сумма похищенного устанавливается.