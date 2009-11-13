Мужчина в марлевой повязке украл в банке крупную сумму
11:17, 13 ноября 2009Общество
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В Запорожье ограблен Индексбанк
В Запорожье совершено ограбление отделения "Индексбанка".
Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, 12 ноября около 18.30 неизвестный вошел в отделение банка, расположенное в центре Жовтневого района Запорожья (проспект Ленина-92) и, угрожая сотрудникам банка применением оружия, завладел крупной суммой.
По словам собеседника агентства, налетчик был одет в черную куртку и черную кепку. Большая часть лица мужчины была закрыта марлевой повязкой.
Злоумышленнику удалось скрыться до приезда правоохранителей. Сейчаc ведется его розыск.
Точная сумма похищенного устанавливается.
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