Что нового в проблемных банках

"Дело" продолжает информировать о ситуации в проблемных банках:

Укрпромбанк затягивает с выдачей депозитов, "Национальный кредит" начал частично выдавать депозиты, а Диалогбанк заморозил все выплаты. Кроме того, вклады семи банков лишились госгарантий.

Банк «Национальный кредит»

Банк «Национальный кредит» начал частично выдавать вкладчикам их депозиты, срок которых подошел к концу. Чтобы забрать 30% от суммы вклада, необходимо переоформить оставшуюся часть депозита на полгода. Процентная ставка по вкладам в гривне в этом случае составит 18% годовых, в долларах — 8%. Если клиент захочет забрать сейчас 45% от вклада, то ему придется перезаключить договор на 13 месяцев. Процентный доход по гривневым вкладам будет 21%, а по долларовым — 10% годовых. Чтобы забрать 60% от депозита, оставшуюся его часть необходимо переоформить на 24 месяца.

Проценты по вкладам банк выдает в полном объеме.

Укрпромбанк

Ранее предполагалось, что вкладчики Укрпромбанка смогут забирать свои депозиты в Родовид Банке уже начиная с 17 ноября. Однако из-за того, что докапитализация Родовид Банка затягивается, дата начала выдачи вкладов переносилась. Как стало известно вчера, выплату депозитов вкладчикам Укрпромбанка Родовид Банк начнет 23 ноября. С 17 ноября для клиентов Укрпромбанка появится возможность записаться в электронную очередь посредством телефона или веб-сайта. «Мы увеличили штат колл-центра на 60 человек, чтобы наладить работу записи в очередь», — сообщил временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина.

Банк «Владимирский»

Банк «Владимирский» повысил максимальную сумму процентов, которые можно забрать. Теперь она составляет 600 грн. в месяц по действующим депозитным договорам. Если же срок депозита закончился, чтобы получать задолженность по процентам, необходимо пролонгировать вклад на 6 месяцев. В этом случае банк будет начислять 16% в год по гривневым и 9,5% по долларовым вкладам.

Диалогбанк

Диалогбанк сейчас заморозил все выплаты клиентам. Впрочем, в банке обещают, что в скором времени начнут рассчитываться по процентам. «Временный администратор работает совсем недолго (с 15 октября. — «ДЕЛО»). Скорее всего, на следующей неделе мы сможем начать выплаты по процентам», — предположила сотрудница банка.

Банки, лишенные гарантии В конце октября Фонд гарантирования вкладов физических лиц перевел во временные члены семь банков с временной администрацией. Это банки «Арма», «Днистер», «Владимирский», «БИГ Энергия», Захидинкомбанк, Трансбанк и БРР. Напомним, что Фонд не гарантирует возврат тех депозитов, которые были оформлены в банках после даты перевода финучреждения во временные члены.