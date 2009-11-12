Двух "невест" бегемота Казимира выпустят уже сегодня

Прибывшие в Украину бегемоты будут выпущены в Николаевском зоопарке уже сегодня.

Об этом УНИАН по телефону сообщил директор Николаевского зоопарка Владимир ТОПЧИЙ, находящийся сейчас в Одессе, куда доставили животных.

Так, на вопрос, отбыли ли уже бегемоты из порта, В.ТОПЧИЙ сообщил: «Они уже стоят на машине, сейчас крепим клетки». По словам директора, в ближайшее время животные будут доставлены в зоопарк. «Сегодня будем еще и выпускать», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одесский порт были доставлены две самки бегемота, привезенные из зоологического центра Тель-Авива для зоопарков Николаева и Харькова.

Однако животных сразу не выгрузили – разрешения не давали представители Госкомитета ветеринарной медицины. По словам представителей порта и корабля, имелись «какие-то проблемы с документами, потому что бегемоты здоровы».

Бегемотов из израильского зоологического парка "Рамат Ган", расположенного в Тель-Авиве, Николаевский зверинец получил бесплатно, оплатив лишь доставку бегемотов.