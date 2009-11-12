Арестован глава бывшей газовой компании Фирташа

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Национального бюро расследований Венгрии арестовал генерального директора газовой компании EMFESZ Иштвана Гоцци (Istvan Goczi), сообщает сайт газеты "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее Гоцци был вызван на допрос в правоохранительные органы, а в офисах EMFESZ прошли обыски. Главу контролирующей четверть венгерского газового рынка компании подозревают в причастности к крупной растрате во время продажи EMFESZ.

Компания EMFESZ ранее принадлежала украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, однако в апреле 2009 года она была продана швейцарской RosGas AG. По одной из версий, Гоцци, воспользовавшись доверенностью на совершение подобных операций, продал EMFESZ за один доллар. По данным компании Фирташа Group DF, на момент продажи на счетах венгерского газового оператора находилось около 150 миллионов долларов.

Конечные владельцы нового собственника EMFESZ остаются неизвестными. Ранее Гоцци заявлял, что продал компанию неким российским бизнесменам, чтобы спасти ее от банкротства. Источники в EMFESZ сообщали, что RosGas принадлежит "Газпрому", однако в российской газовой монополии это сообщение опровергли.

До апреля 2009 года EMFESZ была крупнейшим газовым активом Дмитрия Фирташа, напоминает Лента.ру. Компания занималась реализацией российского газа на рынок Венгрии, который получала от трейдера RosUkrEnergo. Трейдером, свою очередь, в равных долях владеют "Газпром" и Фирташ. В январе 2009 года из-за газового конфликта России и Украины RosUkrEnergo была исключена из схемы закупок газа и не смогла заниматься поставками топлива за рубеж.

RosUkrEnergo и EMFESZ имеют друг к другу судебные претензии. Так, венгерская компания требует с газового трейдера 1,78 миллиарда долларов. RosUkrEnergo, в свою очередь, во встречном иске требует от EMFESZ 500 миллионов долларов за долги по поставкам газа.