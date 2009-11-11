Кабмин разрешил "Энергорынку" взять кредит для расчета за уголь

Кабинет Министров Украины разрешил государственному предприятию «Энергорынок» привлечь по упрощенной процедуре закупок у ОАО «Ощадбанк» услуги по предоставлению кредита в размере 625 млн. грн. для обеспечения расчетов генерирующих компаний НАК «Энергетическая компания Украины» за поставленный уголь.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №1177, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, деньги, привлеченные ГП «Энергорынок», будут направлены тепловым энергогенерирующим компаниям НАК «ЭКУ» для расчета за уголь, поставленный государственным предприятием «Уголь Украины».

Кабмин также рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики установить алгоритм распределения средств на спецсчетах генкомпаний с учетом необходимости погашения указанного кредита.

Как уточнила УНИАН пресс-секретарь НАК «ЭКУ» Алена ГАРКУША, указанный кредит будет привлечен ГП «Энергорынок» для перекредитования аналогичного кредита, привлеченного предприятием в конце 2008 года в рамках постановления Кабмина №1059 от 26 ноября 2008 года. Тогда средства привлекались для обеспечения оплаты угля, поставки которого увеличились для генкомпаний на фоне экономического кризиса и упавшего спроса на уголь со стороны металлургических предприятий.

«При привлечении данного кредита общий кредитный портфель «Энергорынка» не увеличится. Средства привлекаются для перекредитования по кредиту, привлеченному в 2008 году, срок погашения которого наступает 10 декабря», – сказала она.

А.ГАРКУША также отметила, что кредит привлекается с целью обеспечения стабильных расчетов генкомпаний за уголь государственных угледобывающих предприятий.

Она уточнила, что по состоянию на 1 ноября т.г. задолженность генкомпаний НАК «ЭКУ» за отгруженную угольную продукцию перед «Углем Украины» составляла 878,4 млн. грн. При этом в течение последних трех месяцев генкомпании обеспечивали стопроцентную оплату текущих поставок «Угля Украины», что позволило сократить общую задолженность на 3,2 млн. грн. По итогам октября уровень текущих проплат генкомпаний составил 100,5%.

«Та задолженность, которая сегодня у нас есть (878,4 млн. грн. – УНИАН), фактически равняется месячной поставке угольной продукции», – отметила пресс-секретарь.