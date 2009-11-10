Запущен первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС

Первый гидроагрегат Днестровской гидроаккумулирующей станции запущен в генераторном режиме и выдал в Объединенную энергосистему Украины первые 325 тыс. кВт/ч.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации со ссылкой на заместителя директора филиала Дирекции строительства Днестровской ГАЭС Василия ДЕЙНЕКО.

По его словам, успешный пробный запуск агрегата в генераторном режиме

дает возможность ввести его в опытно-экспериментальную эксплуатацию до конца текущего года.

В свою очередь, председатель правления ОАО «Укргидроэнерго» Семен ПОТАШНИК отметил, что испытание агрегата в режиме турбино-генератора - это третий и заключительный этап постройки первого гидроагрегата Днестровской ГАЭС.

По словам С.ПОТАШНИКА, в 2010 году на данном агрегате планируется произвести 240 млн. кВт/ч электроэнергии.

Кроме того, он сообщил, что введение в эксплуатацию второго агрегата станции планируется в 2011 году, третьего – в 2012 году.

Справка УНИАН. Днестровская гидроаккумулирующая станция строится в Черновицкой области на реке Днестр с 1983 года. Основной функцией Днестровской ГАЭС является регулирование графика нагрузок в энергосистеме Украины, формирование аварийного резерва электроэнергии.

Проект станции предусматривает установление семи однотипных гидроагрегатов. Согласно проекту, установленная электрическая мощность ДГАЭС в генерирующем режиме составит 2 268 МВт, в насосном режиме – 2 947 МВт. Общая сметная стоимость строительства составляет 5,8 млрд. грн.

Строительство станции ведет госкомпания оператор гидроэнергетических мощностей ОАО «Укргидроэнерго».