Концепцию вакцинации в Украине утвердят в пятницу, 13-го

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают, что первая пандемическая вакцина будет зарегистрирована в Украине в начале декабря этого года. После этого ее можно будет завозить для проведения вакцинации населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге директор ГП “Центр иммунобиологических препаратов” Минздрава Украины Анна МОИСЕЄВА.

По ее информации, сейчас в Украине изучают две пандемические вакцины, одна из которых канадская AREPANRIX (производитель ID Biomedical Corporation of Quebec), другая - российского производства “МоноГрипол-Нео” (производитель “Петровакс”).

Как сообщила А.МОИСЕЕВА, образцы российской вакцины уже поступили в украинские учреждения на исследование, и сейчас изучается ее безопасность и качественные показатели.

Что касается образцов канадской вакцины, то сейчас продолжаются переговоры об их поставках.

“По российской вакцине можем сказать ориентировочную дату регистрации – это в начале декабря, если будут предоставлены все необходимы образцы в достаточном количестве. По канадской вакцине, это обсуждается, когда они могут быть предоставлены. Все зависит от фирм-производителей этих вакцин”, - подчеркнула А.МОИСЕЕВА.

Присутствовавший на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ сообщил, что в пятницу, 13 ноября, должна быть утверждена концепция проведения вакцинации в Украине. Он подчеркнул, что вакцинация против пандемического гриппа будет проводиться в соответствии с рекомендациями ВОЗ и будет бесплатной. В первую очередь, по его словам, вакцину получит население, которое относится к группам риска, а позже остальные.

“От Минздрава мы обратились в ВОЗ о выделении на бесплатной основе 15 млн. доз на вакцинацию против пандемического гриппа”, - сообщил первый заместитель министра. По его словам, для обеспечения вакцинации групп риска необходимо 12 млн. доз. Таким образом, для другого населения предусмотрено получение еще 3 млн. бесплатных доз вакцины. В то же время он обратил внимание, что ВОЗ сможет обеспечить Украины тем количеством вакцины, о котором заявлено для получения на бесплатной основе.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦ не смог сказать, сколько может будет стоить Украине одна доза вакцины: “О цене речь не идет. Ее нет, поскольку нет еще и вакцины (зарегистрированной – УНИАН)”.

Заместитель министра также подчеркнул, что прививки против пандемического гриппа будут проводиться добровольно, как и против обычного, но Минздрав будет рекомендовать группам риска обязательно их сделать.

На вопрос журналистов, не поздно ли проводить вакцинацию в Украине, В.ЛАЗОРИШИНЕЦ сказал, что в данной ситуации это единственный метод предотвращения распространения серьезных заболеваний, хотя, конечно, вакцинацию проводят загодя.