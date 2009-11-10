Продажи Тамифлю принесли производителю миллиард долларов

Доходы компании Roche от продажи препарата "Тамифлю" составили около 1 млрд долларов.

Продажи Тамифлю, который сегодня считается одним из наиболее эффективных препаратов против гриппа, с момента появления нового вируса A/H1N1 в апреле этого года возросли в 10 раз.

Благодаря панике среди населения из-за нового вируса гриппа увеличивают свои доходы и прибыли другие фармацевтические компании, которые, кроме лекарств, производят, например, маски, пишет Puls Biznesu.

"Фирма 3M в последнем квартале продала их на 100 млн. долларов, а исполнительный директор компании Пэт Кембел признает, что с мая фабрики едва успевают их изготовлять", - отмечает издание.

Другой мировой гигант Kimberley-Clark (владелец марок Kleenex и Huggies) за этот же период увеличил доходы на 40%.

Другие компании также наживаются на гриппе. Domestos в недавней своей рекламе использовал тезис, что это средство „убивает вирус гриппа”, а самая популярная поисковая система google создала новый сервис google flu trends, который показывает на карте мира места, пораженные эпидемией гриппа.

Как сообщалось, правительство 46-миллионной Украины заявило о намерении закупить около 1 млн. доз "Тамифлю", половина из которого уже доставлена в Украину.

Стоимость потенциального рынка прививок от свиного гриппа оценивается примерно в 10-20 млрд. долларов.

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