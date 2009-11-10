Кто заработает на сельских школах?

Тендерный комитет Министерства образования и науки Украины определил компании, которые будут поставлять школьные кабинеты физики, химии, биологии и математики в сельские школы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобразования, торги состоялись 6 ноября в рамках совместного с Всемирным банком проекта "Равный доступ к качественному образованию в Украине".

После согласования результатов торгов Всемирным банком, уже в начале 2010 года в сельские школы шести пилотных областей Украины по проекту предусматривается поставить более 200 школьных кабинетов.