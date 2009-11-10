Кто заработает на сельских школах?
00:34, 10 ноября 2009Общество
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Тендерный комитет провел торги
Тендерный комитет Министерства образования и науки Украины определил компании, которые будут поставлять школьные кабинеты физики, химии, биологии и математики в сельские школы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобразования, торги состоялись 6 ноября в рамках совместного с Всемирным банком проекта "Равный доступ к качественному образованию в Украине".
После согласования результатов торгов Всемирным банком, уже в начале 2010 года в сельские школы шести пилотных областей Украины по проекту предусматривается поставить более 200 школьных кабинетов.
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