144 населенных пункта Украины остались без электричества

Сегодня ночью из-за сложных погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра) и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в пяти областях произошло обесточивание 144 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Одесской области без электроэнергии остался 81 н.п., в Кировоградской - 39 н.п., в Николаевской - 14 н.п., в Черкасской - 6 н.п., в Полтавской – 4 н.п).

К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.