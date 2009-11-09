Деньги на борьбу с эпидемией пришли, но разрешения их брать нет

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Николай ПАЛИЙЧУК заявляет о сложной процедуре освоение средств, выделенных на преодоление эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на местном телеканале «3-я Студии».

«Область получила средства в сумме 5,7 млн. грн., которые стоят, - сказал губернатор. - Нет соответствующих разрешений и сложна процедура их освоения. Средства поступили на счет областного Управления здравоохранения. Еще нет соответствующих разрешений от Министерства здравоохранения, в настоящее время идет процедура согласования».

Руководитель области сообщил, что поступила часть благотворительных средств, которая уже распределена.

«Я обязал глав райгосадминистраций, пока эта бюрократическая процедура пройдет, покупать в долг лекарства, чтобы больницы не оставались без медикаментов. Потому что средства на счету есть, и мы рассчитаемся». По его словам, в настоящее время «уже есть долги». «Думаю, что в понедельник-вторник рассчитаемся», - добавил он.

Н.ПАЛИЙЧУК также признал, что больницы области не полностью обеспечены всем необходимым оборудованием и медикаментами. «К сожалению, не обеспечены всем необходимым, - отметил председатель ОГА. - Мы работаем с колес. Мы получили 6 аппаратов искусственного дыхания и уже раздали их в больнице. Стопроцентно обеспеченно лишь препаратом «Тамифлю».