Саудовская Аравия прекратит выращивать пшеницу для экономии воды

Власти Саудовской Аравии намерены прекратить выращивать некоторые сельскохозяйственные культуры из-за экономии воды, запасы которой ограничены в пустынном королевстве, сообщает издание Arabian business со ссылкой на министра по водным запасам и электричеству Абдулубин Абдул Рахмана аль Хусейна (Abdullah bin Abdul Rahman Al Husayen )

"У нас есть план по прекращению выращивания всех возделываемых культур, требующих воду, чтобы сберечь воду",- сказал али Хусейн репортерам во время индустриальной конференции в Дубае.

Министр отметил, что к таким сельскохозяйственным культурам относится, пшеница, соя, зоокорма. При этом Хусейн не уточнил, когда прекратится их выращиванию.

По его словам, будет целесообразней закупать пшеницу за рубежом или выращивать культуры, требующие большого количества воды, на полях за пределами Саудовской Аравии.

Саудовской Аравии ежегодно требуется около 2,6 миллиона тонн пшеницы, и как заявило в прошлом году правительство, к 2016 году Саудовская Аравия полностью перейдет на импорт пшеницы.

Как и другие богатые страны Персидского залива, Саудовская Аравия покупает иностранные фермы в Азии и Африке, чтобы обеспечить запасы продовольствия, после того как инфляция привела почти к удвоению цен на продукты питания в прошлом году.

РИА "Новости"