Президент России: к наркотикам очень быстро привыкаешь

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ надеется, что Россия извлечет уроки из кризиса и перестанет зависеть от торговли сырьем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью немецкому журналу Spiegel.

«К наркотикам очень быстро привыкаешь, а торговля сырьем – это как наркотик, причём требуются всё более сильные дозы, особенно когда идёт разогрев. Нефть разогревалась в последние годы до невиданных величин. Кто ещё пять лет назад мог себе представить цену нефти в 150 долларов? Но и отучаться от торговли сырьём, энергоносителями – очень болезненно, потому что можно, ничего не делая, по сути, создавать иллюзию экономической стабильности», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Деньги приходят, немалые деньги, решаются насущные проблемы, можно не реформировать экономику, можно не заниматься диверсификацией производства. Мы имеем шансы преодолеть этот тяжёлый инерционный сценарий, если сможем извлечь правильные уроки из кризиса», - добавил он.

Президент РФ отметил, что сейчас опять все начинают расслабляться в расчёте на сверхприбыли, но так можно ещё жить какое-то время.

По мнению Д.МЕДВЕДЕВА, если Россия не сможет выделить необходимых денег на реконструкцию производства, не будет заниматься инвестициями в сельское хозяйство, то у нее так и останется только одно сырьё. «А это путь в никуда. Тем более что в мире каждые 50 лет происходит энергетическая революция, и никто не знает, что будет в 2050 году, может быть, и нефти-то с газом в таких объёмах не потребуется», - считает он.

Отвечая на вопрос, почему он не критикует правительство РФ за то, что Россию так сильно затронул мировой экономический кризис, Д.МЕДВЕДЕВ сказал: «Зависимость нашей экономики от сырья возникла не в то время, когда ПУТИН был Президентом, а уже сорок лет тому назад».

По его мнению, чтобы это изменить, требуется достаточно длительное время.

«Посмотрите на карту России, познакомьтесь с нашим внешнеторговым балансом и превышением экспорта над импортом, подумайте о том, каковы у нас социальные обязательства – и затем взгляните на то, сколько налогов мы собираем благодаря нефти и газу. И вы все поймете. И, наконец, за последние 10 лет правительство России ни разу не было отправлено в отставку за то, что не справилось со своими обязанностями», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.