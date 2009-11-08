Йемен начинает экспортировать сжиженный газ

Первое судно с йеменским сжиженным природным газом (СПГ), произведенном на новом заводе "Бальхаф", отправляется от берега Аденского залива, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на йеменское информагентство Саба.

Танкер Ecopia доставит в Южную Корею 149 тысяч кубометров сжиженного газа. До конца года планируется отправка еще шести судов на корейский и американский рынки.

Общий объем инвестиций в проект Yemen LNG, который включает в себя завод СПГ "Бальхаф" и 320-километровый трубопровод из восточной провинции Маариб, составил 4,5 миллиарда долларов.

Это самый большой по объему вложенных средств проект в истории Йемена. Французская Total является крупнейшим акционером Yemen LNG, ей принадлежит 39,62% акций.

Акционерами Yemen LNG являются также государственная Yemen Gas Company (16,73%), американская Hunt Oil Company (17,22%) и корейские компании SK Corporation (9,55%), Hyundai Corporation (5,88%), Korea Gas Corporation (6%), а также GASSP (государственная йеменская страховая компания, 5%).

Планируется, что завод после запуска всех мощностей будет производить 6,7 миллиона тонн СПГ ежегодно. Топливо будет экспортироваться в Северную Америку (70%) и Южную Корею (30%) в соответствии с тремя контрактами, заключенными на 20 лет.