В Конотопе Ленина сделали желтым

Сегодня, 7 ноября, в день, когда приверженцы левых взглядов отмечают 92-ю годовщину Октябрьской революции 1917 года, в Конотопе Сумской области неизвестные злоумышленники облили краской памятник вождю мирового пролетариата Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник В. Ленину, расположенный в центре города рядом со зданием городского совета, рано утром 7 ноября был облит желтой краской.

«Очевидно, что в памятник Ленину, который возвышается на постаменте, была брошена емкость с краской. Она попала под высоко поднятую руку Владимира Ильича. Обнаружив краску ранним утром, сотрудники горисполкома самостоятельно и оперативно ее удалили», - сообщила журналистам начальник сектора по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА.

По ее словам, действия злоумышленников квалифицируются в данном случае как мелкое хулиганство, поэтому уголовное дело возбуждаться не будет.

По информации второго секретаря Конотопского городского комитета Компартии Украины Анатолия НАЗАРЕНКО, сегодня же в Конотопе с офиса горкома КПУ были сорваны табличка и красный флаг. Во время митинга по поводу 92-й годовщины Октябрьской революции, на который собрались около 200 человек, А. НАЗАРЕНКО заверил, что «негодяям, облившим краской памятник Ленину, сорвавшим табличку и флаг с партийного офиса, не удалось испортить коммунистам праздничное настроение».