Регионал пытался избить Мельниченко в ресторане - источник

Народный депутат от Партии регионов Андрей ДЕРКАЧ пытался избить бывшего майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

В то же время, в ответ на вопрос, действительно ли произошел этот инцидент, сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал: "Народный депутат Украины, сын экс-председателя СБУ Леонида ДЕРКАЧА Андрей в пьяном виде напал на меня, когда я зашел выпить кофе в одном из ресторанов в центре Киева".

При этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заметил, что инцидент произошел сегодня около 15.00.

По его словам, А.ДЕРКАЧ "высказывал в мой адрес угрозы и пытался применить физическую силу, схватив меня рукой за лицо".

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что возможное обострение конфликта прекратила охрана А.ДЕРКАЧА.

На вопрос, будет ли обращаться Н.МЕЛЬНИЧЕНКО с соответствующим заявлением в милицию, он ответил, что не будет. "Буду обращаться в СБУ и в прокуратуру. Пусть принимают меры. Он народный депутат", - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.