Еще одна область переступила эпидемпорог
13:26, 07 ноября 2009Общество
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Госпитализировано 955 человек
В Житомирской области превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении здравоохранения Житомирской облгосадминистрации.
В области зарегистрировано 19 тысяч 108 больных гриппом и ОРВИ, госпитализированы 955 человек.
Только в период с 5 по 6 ноября в области медики зарегистрировали 2 тысячи 654 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ.
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