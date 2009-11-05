Число больных пневмонией растет во Львове

На сегодняшний день во Львове с пневмонией госпитализированы 459 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир ЗУБ.

По его словам, в целом в городе наблюдается тенденция к увеличению количества заболеваний пневмонией среди госпитализированных.

В.ЗУБ отметил, что за минувшие сутки, 4 ноября, официально было зарегистрировано 405 случаев заболевания пневмонией, а по состоянию на 8.00 5 ноября были госпитализированы уже 459 человек с пневмонией.