Число больных пневмонией растет во Львове
19:47, 05 ноября 2009Общество
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Данные профильного управления горовета
На сегодняшний день во Львове с пневмонией госпитализированы 459 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир ЗУБ.
По его словам, в целом в городе наблюдается тенденция к увеличению количества заболеваний пневмонией среди госпитализированных.
В.ЗУБ отметил, что за минувшие сутки, 4 ноября, официально было зарегистрировано 405 случаев заболевания пневмонией, а по состоянию на 8.00 5 ноября были госпитализированы уже 459 человек с пневмонией.
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