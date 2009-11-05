На межбанке евро теряет по 7 копеек в час

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2515/8,2765, к 12:00 цены упали - 8,1530/8,1750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2831/40, а к 12:00 цены снизились - 0,2795/0,2805. В России курс доллар-рубль продолжает падать, и к 12:00 установился на уровне 29,1380 (-0,3072).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4822/1,4824, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 12,2325/12,2715, к 12:00 цены снизились до 12,0980/12,1320.