Врачи, инвалиды и дети получат индивидуальную защиту из резерва

В Закарпатье из резервного фонда выделят деньги для приобретения средств индивидуальной защиты врачей, санэпидемиологов, инвалидов и детей. Об этом сегодня УНИАН сообщил председатель Закарпатской ОГА Олег ГАВАШИ.

По его словам, сегодня состоялось расширенное заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии. Рассматривали, в частности, вопросы об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ, проведенной работе в городах и районах области по недопущению распространения гриппа типа А/H1N1 Калифорния-04/2009 и усилению мероприятий борьбы с распространением гриппа и ОРВИ на территории области в соответствии с Указом Президента Украины и постановлениями Кабинета министров Украины. Также на комиссии рассматривался вопрос обеспечения медикаментами сети аптек Закарпатской области и контроля над ценами на лекарства.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации сообщил, что издал распоряжение о создании оперативного штаба, который будет координировать всю противоэпидемическую работу. О.ГАВАШИ также заверил, что в области сформирован необходим запас медикаментов, они предусмотрены, прежде всего, для больниц, для лиц так называемой группы риска; швейные предприятия Закарпатья ежедневно наращивают объемы пошива масок.

О.ГАВАШИ также сообщил, что Минфин выделил для области 5,1 млн. грн. на приобретение масок и лекарств. Сейчас больше всех в медпрепаратах и масках нуждаются Виноградовcкий, Тячевский и Хустский районы.

Председатель ОГА также порекомендовал руководителям районов подумать о материальном поощрении медиков, потому что на их плечи сегодня ложится наибольшая нагрузка.

На расширенном заседании комиссии решили, в частности, образовать рабочую группу по обеспечению действенных мер по недопущению повышения цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, оперативный штаб по сбору и анализу информации по вопросам профилактики и борьбы с распространением пандемического гриппа и других острых респираторных заболеваний.

Руководителям райгосадминистраций, горисполкомов, органам местного самоуправления следует обеспечить финансирование из резервного фонда мероприятий профилактики и борьбы с гриппом и ОРВИ в соответствии с поданными заявками руководителей отделов здравоохранения и санэпидслужбы.

Кроме того, по словам О.ГАВАШИ, решили, что Главное финансовое управление Закарпатской облгосадминистрации должно выделить из резервного фонда деньги для приобретения средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, очки), лекарственных средств для экстренной профилактики работников заведений здравоохранения, санэпидучреждений (бригад для проведения дезнфекционных мероприятий, эпидемиологов, которые работают в очагах заболевания), горюче-смазочных материалов, тест-систем для диагностики гриппа и ОРВИ. Главному управлению труда и социальной защиты населения, службе по делам детей облгосадминистрации, райгосадминистрациям, горисполкомам нужно организовать формирование наборов медико-гигиенических средств и бесплатное обеспечение этими наборами инвалидов и престарелых, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из малообеспеченных семей.