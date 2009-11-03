В тернопольской ОГА спрашивают: откуда лекарства возьмутся в аптеках

В Тернопольской области в аптеках инспекторы выявили факты продажи марлевых повязок по цене 3-3,5 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя облгосадминистрации, руководитель областной государственной противоэпидемической комиссии Федор ШЕВЧУК. При этом он заметил, что такие факты существенного завышения цен являются единичными. В основном же в аптеках, по его данным, одноразовые защитные маски продают по 1,1 грн. (при том, что максимальная цена на них, установленная Кабмином, не должна превышать 1 грн.), марлевые повязки многоразового использования – по 2,3-2,5 (по постановлению Кабмина должны быть не дороже 2 грн.).

“Где есть факты существенного завышения цены – стоит вопрос подготовки материалов относительно лишения этих аптек лицензий”, – сказал Ф.ШЕВЧУК. При этом он не смог назвать количества аптек, которые планируют лишить лицензий. Заметил лишь, что сейчас, в частности, изучается ситуация в Черткове, где завышались цены на лекарства. “Сейчас проводят проверки и работники Антимонопольного комитета, и работники инспекции контроля над ценами. Но мы не ставим цель сразу лишить всех лицензии, главное для нас – нормализовать работу аптек”, – отметил Ф.ШЕВЧУК.

Он добавил, что не видит вины провизоров и аптек в отсутствии у них всех необходимых лекарств. “На фармацевтических заводах есть 30% лекарств от потребности, так откуда же тогда лекарства возьмутся в аптеках”, – заметил заместитель председателя облгосадминистрации.