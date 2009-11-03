Полищук впервые за 40 лет видит такую панику

В Украине - эпидемия сезонного гриппа.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины профессор Николай ПОЛИЩУК.

Он отметил, что говорить об эпидемии “калифорнийского” гриппа нет оснований. “Из всех случаев болезни, лабораторно подтвержден “калифорнийский” грипп лишь у 14 лиц, а эпидемия – это 100 инфицированных на 10 тысяч лиц. Опасность “калифорнийского” гриппа в том, что его у нас пока не было. Однако, как и при “калифорнийском” гриппе, так и при обычном, показатель смертности одинаков – полтора процента. Хотя заболеваемость от “калифорнийского” выше, поскольку у людей нет иммунитета", – сказал Н.ПОЛИЩУК.

Он отметил, что за 9 месяцев прошлого года в Украине от гриппа и ОРВИ умерли 3989 человек, а за 10 месяцев 2009 года – 3221 человек. “Это много, но меньше на 700 людей, по сравнению с 2008 годом. Но в прошлом году людей никто не держал в страхе", – отметил профессор Н.ПОЛИЩУК.

По его мнению, сегодня четко прослеживается тенденция некоторых политиков и политических партий к нагнетанию ситуации в стране. “Такое влияние на психику приведет к тому, что будет расти количество инсультов и инфарктов. Почему никто не говорит, что каждый час в Украине умирает 20 людей, ежедневно – около 2-х тысяч? Из них 64% вследствие сердечно-сосудистых заболеваний", – заметил Н.ПОЛИЩУК, допустив, что паники в стране не будет, когда закончатся президентские выборы.

Врач считает, что санитарно-эпидемиологическая служба действует профессионально, на сегодня сделано все, чтобы локализовать эпидемию и изолировать очаг инфекции.

“За свыше 40 лет своей врачебной деятельности я впервые вижу такой ажиотаж вокруг распространения гриппа, который нагнетают СМИ и политики", - заметил.