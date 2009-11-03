Нафтогаз должен Газпрому 4 млрд. грн. за октябрь

НАК "Нафтогаз Украины" должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн. за потребленный в октябре природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украина Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, отвечая в парламенте на вопросы депутатов.

"На сегодня общая задолженность за газ всех потребителей, в большей степени теплокоммунэнерго, составляет 7 млрд. грн. Для сравнения - за этот месяц государству Украина 6 ноября необходимо заплатить "Газпрому" 4 млрд. грн.", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства отметила, что последние два месяца правительству и НАК "Нафтогаз Украины" приходится оплачивать российский газ, не имея обеспечения оплаты от частных облгазов и коммунальных теплокоммунэнерго. "Но несмотря на это, мы проверим, чтобы каждый дом, каждая больница, каждое бюджетное учреждение было обязательно подключено к отоплению. Я думаю, что это уже является определенной игрой частных облгазов, которые вышибают для себя деньги. А то, что облгазы у нас частные и работают безо всяких правил еще с незапамятных времен – это ясно всем", - добавила она.