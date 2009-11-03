МЧС закупило в Германии два вертолета

Министерство по чрезвычайным ситуациям Украины купило два вертолета Е-145 в Германии для аварийно-спасательной службы.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Украины Владимир ШАНДРА.

«Мы уже закупили два вертолета – один в настоящее время проходит таможенное оформление, и как раз сегодня наша группа направилась за вторым вертолетом», - сказал В.ШАНДРА. Министр уточнил, что вертолеты закуплены у немецкой компании «Еврокоптер».

По словам В.ШАНДРЫ, вертолеты будут оборудованы капсулами для транспортировки тяжело больных или тяжело раненых людей. «Это универсальные вертолеты, которые могут использоваться и для спасения людей, и для экстренной медицинской помощи», - добавил он.

Министр уточнил, что оба этих вертолета включены правительством в перечень медицинского оборудования, которое ввозится в Украину с применением нулевой ставки НДС.