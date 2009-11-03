Налоговая усилила контроль над реализацией лекарств

Государственная налоговая администрация Украины усилила контроль над реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА Украины, органы государственной налоговой службы Украины постоянно осуществляют контроль над аптечными учреждениями, которые реализуют лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Так, по результатам 1872 проверок аптечных учреждений по соблюдению порядка проведения наличных расчетов при реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения установлены нарушения требований действующего законодательства и применены штрафные (финансовые) санкции на сумму свыше 6 млн. грн.

31 октября ГНА Украины направила поручение региональным налоговым администрациям по координации работы с региональными управлениями здравоохранения, штабами, организованными при органах государственной власти. Они обязаны в случае выявления фактов отсутствия отдельных обязательных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также превышения предельных оптово-отпускных и розничных цен на них в период карантина, информировать региональные управления здравоохранения и штабы, организованные при органах государственной власти.

В частности, за субботу и воскресенье работниками органов государственной налоговой службы проведено почти 300 обследований и 99 проверок, по результатам которых обнаружено отсутствие лекарственных средств антигриппозных и иммуноподдерживающих препаратов. В отдельных аптечных учреждениях в наличии лишь отдельные наименования лекарств. Реализации лекарственного средства „Тамифлю” в аптеках не обнаружено. Фактически во всех аптечных учреждениях не продают также маски одноразового использования и маски марлевые многоразового использования.

О результатах проведенных контрольно-проверочных мероприятий информированы региональные управления здравоохранения и штабы, организованные при органах государственной власти.

Информация предоставляется также Антимонопольному комитету по фактам превышения предельных оптово-отпускных цен и Госценинспекции по превышению розничных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Контроль органов государственной налоговой службы над реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения продолжается.