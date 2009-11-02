В Ивано-Франковской области объявили высший уровень опасности

В Ивано-Франковской области с 2 ноября объявлен высший уровень опасности распространения гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла сегодня Ивано-Франковская областная чрезвычайная эпидемиологическая комиссия на расширенном заседании, на котором обсуждалась ситуация с распространением на территории области гриппа и ОРВИ.

В соответствии с решением комиссии, до 20 ноября продлится карантин во всех учебных заведениях области, создана комиссия по контролю за распределением медикаментов, которые поступают в регион в качестве гуманитарной помощи.

Также комиссия решила, что медицинских работников обеспечат индивидуальными аптечками, дополнительно будет выделяться транспорт для посещения больных участковыми врачами и т.п.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 255 тысяч больных гриппом и ОРВИ, из них 15 тысяч госпитализировано.

67 человек умерли, из них 12 в Ивано-Франковской области.