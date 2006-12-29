В Донецке начнут забастовку три шахты государственного шахтоуправления "Донбасс". В забастовке примут участие шахты "Комунарская", "Щегловская" и "Глубокая", на которых работают около 6 тыс. человек. Основные требования горняков: немедленное погашение задолженности по зарплате в размере 8 млн. грн., утверждение самостоятельного статуса шахт - невключение их в состав объединения "Макееввуголь", как планирует Министерство угольной промышленности. Кроме того, горняки будут требовать погашения банковского кредита, который шахтоуправление брало под гарантии государства.