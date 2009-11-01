Кабмин: 300 тысяч доз Тамифлю распространят в больницах бесплатно

Кабинет министров Украины обещает, что 300 тысяч доз лекарственного препарата «Тамифлю», который прибудет сегодня ночью грузом в Киев, будет бесплатно распространяться в больницах страны.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

«Экстренную закупку и завоз в Украину препарата обеспечили премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО. Именно они лично и будут в 00:30 часов ночи (2 ноября) встречать этот груз в аэропорту «Борисполь» и будут рассылать его по регионам Украины», - подчеркивается в сообщении.

«Все граждане Украины, кто обратится в больницы, в случае необходимости получат этот препарат безотлагательно и бесплатно», - отметили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Президента Украины Ирину ВАННИКОВУ, сегодня ночью в столичный аэропорт «Борисполь» из швейцарского города Базель прибудет транспортный самолет Ан-12, который привезет 16-тонный груз с 300 тысячами упаковок Тамифлю, что является месячной нормой потребления препарата для всей Украины.

Она подчеркнула, что министр иностранных дел Украины П.ПОРОШЕНКО во исполнение поручения Президента провел переговоры непосредственно с производителем препарата «Хоффманн-ля рош», в результате которых удалось договориться о закупке препарата по специальной цене - 67 грн. за одну упаковку.