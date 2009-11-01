Мэр Ивано-Франковска призывает жителей самим шить марлевые повязки

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС призывает жителей города самостоятельно шить марлевые повязки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге 31 октября.

«Я обращаюсь к жителям города, чтобы марлевые повязки изготовили сами, - сказал мэр. – Они тоже эффективные, потому что выходить на улицу нужно исключительно в масках».

По его словам, в аптеках города есть «проблемы с марлевыми повязками». Мэр сообщил, что из областного фонда Ивано-Франковску пока выделили 4 тысячи повязок, но этого явно мало.

В.АНУШКЕВИЧУС во время брифинга призвал жителей Ивано-Франковска, в первую очередь, «не поддаваться панике и сохранять спокойствие». Городской председатель отметил, что антибиотики, которые жители массово скупают в аптеках города, являются неэффективными, а поэтому «нет смысла их покупать». В то же время он отметил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, ситуация находится под контролем.

Кроме того, во время брифинга было отмечено, что органы местного самоуправления и медицинские учреждения работают без выходных.

В.АНУШКЕВИЧУС также сообщил, что ведутся переговоры с зарубежными городами-партнерами Ивано-Франковска о предоставлении помощи в виде медикаментов. По его словам такая помощь должна поступить в Ивано-Франковск в течение 2-3 дней.