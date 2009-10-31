На Банковой надеются, что МВФ прислушается к аргументам Ющенко

Первый заместитель главы Секретариата Президента - Представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК надеется, что Международный валютный фонд прислушается к аргументам главы государства Виктора ЮЩЕНКО относительно необходимости повышения минимальной заработной платы и пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера журналистам.

«У меня есть только одна надежда, что МВФ использует исключительно расчеты, которые ему предоставило Министерство финансов. Надеюсь, что к арифметической логике Президента также прислушаются в МВФ, когда будут принимать решение относительно сотрудничества с Украиной», - сказал А.ШЛАПАК.

В Секретариате Президента не исключают, что выплата повышенных социальных стандартов в 2009 году будет обеспечена за счет экономии средств по обслуживанию государственного долга.

Александр ШЛАПАК пояснил, что на 2009 год на обслуживание государственного долга было выделено 10 млрд. грн., а за 9 месяцев было использовано лишь 2 млрд. 243 млн. грн.

В то же время, согласно бюджетному расписанию, за 9 месяцев текущего года на обслуживание государственного долга должны были использовать 5 млрд. 578 млн.

Кроме того, А.ШЛАПАК объяснил, что согласно расчетам Секретариата Президента, на обеспечение выплат по повышенным минимальным зарплатам и пенсиям нужно в 2009 году 1 млрд. 320 млн. грн., в то время как правительство рассчитало сумму 8,1 млрд. грн.

На 2010 год, согласно расчетам Секретариата Президента, нужно 18,3 млрд. грн., согласно расчетам правительства - 71,2 млрд. грн.

«Цифры подъемные для нашего бюджета», - подчеркнул А.ШЛАПАК. Он также отметил, что обеспечение прожиточного минимума для граждан Украины является выполнением норм Конституции Украины.

Кроме того, он объяснил, что если закон, подписанный сегодня Президентом Украины, официально вступит в действие позже 1 ноября 2009 года, зарплаты и пенсии будут пересчитаны с 1 ноября.

Как сообщал УНИАН, 30 октября, Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Верховная Рада Украины приняла данный закон 20 октября. Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн. Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что данный закон будет ветирован Президентом Украины.